В Украине рождаемость снова растет

После спада рождаемости, зафиксированного в Украине в первом квартале 2010 года, на протяжении второго квартала текущего года в стране вновь фиксируется рост количества рождений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Так, на протяжении апреля-июня 2010 года в Украине было зарегистрировано более 120 тыс. рождений, что почти на 15% выше показателей января-марта этого же года, проинформировал А.ЛАВРИНОВИЧ, приводя статистические данные органов регистрации актов гражданского состояния.

В четырех регионах – Волынской, Закарпатской, Ровенской областях и г. Киеве - количество регистрации рождений превысило количество регистраций смерти. В частности, в Закарпатской области - на 16%, г. Киеве - на 14%, Ровенской области – на 12%, Волынской области - на 5%.

При этом министр для сравнения отметил, что на протяжении первого квартала 2010 года рождаемость превышала смертность только в Закарпатской области и г. Киеве – соответственно, на 12% и 6%.

В целом количество зарегистрированных смертей в Украине на протяжении первого полугодия 2010 года превышало количество зарегистрированных рождений в среднем на 34%, что отвечает показателям соответствующего периода 2009 года. Однако в восьми регионах количество актовых записей о смерти превышало количество составленных актовых записей о рождении почти вдвое. В частности, это Черниговская, Сумская, Луганская, Донецкая, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области.