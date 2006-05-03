“Укрзалізниця” не может справиться со спекуляцией билетами

“Укрзалізниця” будет предлагать парламенту ввести на законодательном уровне уголовную ответственность за спекуляцию билетами.

Как сообщили УНИАН в Управлении взаимодействия со СМИ “Укрзалізниці”, об этом заявил генеральный директор “Укрзалізниці” Василий ГЛАДКИХ.

Как отмечается в сообщении, “Укрзалізниця” усиливает борьбу с перекупщиками железнодорожных билетов. За последние пять лет было уволено с работы около трех тысяч билетных кассиров, которые имели дела со спекулянтами.

„Эти люди, имея невысокую зарплату и доступ к базе данных, не выдержали искушения подзаработать на таких махинациях. И уже в этом году по этой причине мы уволили 34 человека. Борьба с этим ведется серьезная. Именно поэтому мы постоянно получаем угрозы в свой адрес. Это очень мощная криминальная сфера! Ведь за один день такие дельцы на перепродаже билетов зарабатывают около тысячи гривен”, - сказал В.ГЛАДКИХ.

В связи с этим, “Укрзалізниця” намерена бороться с вокзальными спекулянтами более жестко. В частности, как сообщил руководитель В.ГЛАДКИХ, сегодня “Укрзалізниця” предлагает усилить ответственность за это правонарушение.

„Сейчас наш юридический отдел готовит предложение ввести на законодательном уровне уголовную ответственность за спекуляцию билетами. С соответствующими предложениями мы планируем обратиться в Верховную Раду Украины”, - сообщил В.ГЛАДКИХ.

Руководитель транспортного ведомства также сообщил, что на днях “Укрзалізниця” и управление МВД на транспорте провели совещание, на котором обсудили совместные действия в борьбе с правонарушениями в сфере пассажирских перевозок, в частности, с перепродажей железнодорожных билетов. На совещании принято решение о создании совместной группы работников милиции и “Укрзалізниці”, которая будет наделена определенными полномочиями, что позволит выявлять и привлекать к ответственности лиц за совершенные нарушения в этой сфере.