Юлия Тимошенко победила в конкурсе красоты (добавлены фото)

09:04, 03 мая 2006
Общество
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Корону Королевы получила Екатерина Андреева

На "Таврийских играх"  состоялся финал конкурса " Красавица Украины". Победительницей в номинации "Масс-медиа Украины" стала  харьковчанка Юля Тимошенко с параметрами 89-62-94.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корону Королевы получила винничанка Екатерина Андреева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди участниц была единственная девушка с идеальными  параметрами. Житомирянка Елена Дарбаева со своими 90-60-90 стала второй вице-королевой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Играх состоялись также символические проводы Тины Кароль в Грецию, где она будет представлять Украину на конкурсе Евровидения.

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