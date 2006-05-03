Юлия Тимошенко победила в конкурсе красоты (добавлены фото)
09:04, 03 мая 2006Общество
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Корону Королевы получила Екатерина Андреева
На "Таврийских играх" состоялся финал конкурса " Красавица Украины". Победительницей в номинации "Масс-медиа Украины" стала харьковчанка Юля Тимошенко с параметрами 89-62-94.
Корону Королевы получила винничанка Екатерина Андреева.
Среди участниц была единственная девушка с идеальными параметрами. Житомирянка Елена Дарбаева со своими 90-60-90 стала второй вице-королевой.
На Играх состоялись также символические проводы Тины Кароль в Грецию, где она будет представлять Украину на конкурсе Евровидения.
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