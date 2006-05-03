Юлия Тимошенко победила в конкурсе красоты (добавлены фото)

На "Таврийских играх" состоялся финал конкурса " Красавица Украины". Победительницей в номинации "Масс-медиа Украины" стала харьковчанка Юля Тимошенко с параметрами 89-62-94.

Корону Королевы получила винничанка Екатерина Андреева.

Среди участниц была единственная девушка с идеальными параметрами. Житомирянка Елена Дарбаева со своими 90-60-90 стала второй вице-королевой.

На Играх состоялись также символические проводы Тины Кароль в Грецию, где она будет представлять Украину на конкурсе Евровидения.