К 770-летию Почаевской Лавры открыта выставка архивов

В Тернопольском областном архиве открыли выставку Тернополь. 16 июля. УНИАН. В Тернопольском областном архиве открыли выставку по случаю 770-летия с момента основания Почаевской Свято-Успенской Лавры.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном архиве, наиболее интересным документом выставки являются «Краткие сведения о начале Почаевского монастыря и примечательные события, которые ознаменовали его существование». Ведь нет конкретного документа, свидетельствующего о том, когда именно в Почаеве впервые поселились монахи-отшельники. Однако по отдельным документам, которые сохраняются в фонде, можно установить, что произошло это около 1240 года в пещерах Почаевской горы. Собственно, эту дату и считают моментом основания лавры.

В экспозиции выставки также есть рапорт учителя Константина Кохановича о количестве учеников, обучающихся в Лаврском училище, заявления крестьян о приеме их детей в церковно-приходское училище от 1891 года, ведомости о перечне пожертвований, которые предоставила Лавра на расширение сельскохозяйственных училищ и детских приютов в 1914 году.

В отдельном разделе выставки представлены книги Литургион или Служебник, отпечатанные в типографии Лавры приблизительно в 1755 году.