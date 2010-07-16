Глава УГКЦ: суверенитет - не политический атрибут, а духовное явление

Наша надежда на лучшее будущее может иметь основания лишь тогда, когда мы будем готовы защищать свою свободу как Божий дар, соблюдая святой Закон Божий.

Это подчеркнул в своем обращении к верующим Украинской Греко-католической Церкви и ко всем людям доброй воли по случаю 20-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины глава УГКЦ Блаженнейший Любомир (ГУЗАР).

Как отмечено в обращении, «Господь благословлял нас по мере того, как мы старались исполнять Его святую волю. Как это понимать? Прекрасную науку дают нам книги Ветхого Завета, а особенно книга Второзакония, в которой сказано, что Господь Бог, после того как вывел избранный народ из неволи и дал Ему свой Закон, обещал заботиться о нем, при условии, что он будет соблюдать этот Закон. Значит, мы будем наслаждаться настоящей свободой, как ясно указано в святых книгах, если будем непреклонны в своей верности Божьему Закону. Ответственность за наше будущее лежит на нас. Поэтому нельзя быть неблагорассудными!».

Блаженнейший ЛЮБОМИР подчеркнул, что «мы привыкли воспринимать понятие суверенитета как сугубо политический атрибут независимого государства. Однако, проанализировав историю нашего народа, его сложный путь, можем справедливо углубить его значение». «Суверенитет по своей сущности является состоянием души, которое проявляется в осознании собственного достоинства, в понимании и почитании своей истории, культуры и языка, в ответственности за родную землю и за благо своего народа и готовности его защищать», – говорится в обращении.

В документе отмечено, что Государственный Комитет по делам национальностей и религий, выполняя поручение Кабинета министров о праздновании 20-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины, обратился к Церквам и религиозным организациям с просьбой молитвой отметить это событие. «Этот призыв для нас очень важен, потому что распространяет это государственное событие за пределы светской сферы в религиозную плоскость и, с одной стороны, делает ее звеном долгого исторического процесса становления духовной идентичности нашего народа, а с другой – дает возможность смотреть с оправданной надеждой в будущее», – замечает Блаженнейший ЛЮБОМИР.

Как отмечает Первоиерарх греко-католиков, на летний период приходятся также другие важные для нашего государства и народа праздники. Глава УГКЦ напоминает, что в июле мы отмечаем дни памяти святых равноапостольных Владимира и Ольги, а в августе – святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба, а также само Крещение наших предков, которое, согласно давнему сказанию, прошло в месяце августе и 1020-летие которого мы лишь недавно отмечали.

«Эти праздники связывают нас со светлым временем расцвета Киевской Руси, а также возвращают нас еще дальше – во времена князя Аскольда, даже к седой древности, когда 20 веков назад святой священномученик Папа Климентий І проповедовал евангельскую науку на наших землях (его святые мощи до сих пор хранятся в Киево-Печерской Лавре). Эта цепь из далекого прошлого – это не только упоминание об исторических событиях, которые можно использовать для светских и политических интерпретаций, но и свидетельство формирования нашей духовной самобытности, которой мы доныне живем», – сказано в обращении.

Блаженнейший Любомир отметил, что в летние месяцы мы вспоминаем не только о событиях религиозного характера в истории нашего народа. К нам взывает также история нашего современного государства - День Конституции, День суверенитета, День Независимости: «Их, как все другое в нашей жизни, можно отметить чисто внешними политическими мероприятиями. Однако они также могут стать для нас моментами глубокой духовной мысли и искренней молитвы, установки выполнять Божий Закон, быть Его народом, чтобы Он был нашим Богом. Потому что «счастлив тот народ, Господь которого Бог!», – отметил Блаженнейший ЛЮБОМИР.