Налоговая создала 39 групп для поиска зарплат "в конвертах"

В Государственной налоговой администрации в Донецкой области с целью проведения дополнительных мероприятий, направленных на выявление и прекращение фактов выплат заработной платы «в конвертах», на сегодня создано 39 рабочих групп, в состав которых вошли 198 сотрудников территориальных подразделений налоговой службы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области.

В пресс-службе также констатировали, что налоговая милиция региона с начала года уже выявила 237 фактов выплаты заработной платы в «конвертах», то есть, без обязательных налоговых отчислений. По этим фактам было возбуждено 8 уголовных дел, в том числе 7 - по признакам ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов). В результате выявления нарушений в бюджет было доначислено 793,3 тыс. грн., взыскано 704,3 тыс. грн.

Кроме того, сотрудники налоговой милиции Донецкой области в ходе проверок субъектов предпринимательской деятельности собрали материалы по 57 фактам грубого нарушения законодательства Украины о труде (ст. 172 УК Украины), которые направлены для принятия решения в прокуратуру. В настоящее время по 11 фактам уже возбуждены уголовные дела.

В частности, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО в одном из городов Донецкой области, который в течение года скрывал трудовые взаимоотношения с двумя наемными работниками. Ему и другим подобным нарушителям трудового законодательства угрожает наказание в виде исправительных работ сроком до 5 лет, отметили в налоговой милиции.

«Легализация скрытой занятости на сегодня является одним из приоритетных направлений работы налоговой службы. К сожалению, во время кризиса люди часто соглашаются на трудоустройство без официального оформления. В результате бюджет теряет налоги, а сами граждане - социальные гарантии и защиту закона», - заявил начальник налоговой милиции ГНА в Донецкой области Игорь УСИК.

«Главное задание (налоговиков – УНИАН) - не взыскать деньги с работодателя, а возобновить справедливость по отношению к наемным работникам», – добавил он.