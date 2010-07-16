C баланса ГП списали военный городок

Военная прокуратура Южного региона Украины возбудила уголовное дело по факту списания с баланса государственного предприятия объектов военных городков в Николаевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

В частности, дело было возбуждено по материалам подраздела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской области, по фактам завладения служебными лицами одного из государственных предприятий чужим имуществом и легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Следователи выяснили, что с 2004 по 2008 годы эти лица незаконно списали с баланса государственного предприятия основные фонды: здания, сооружения, инженерные коммуникации бывших военных городков. Без соответствующего разрешения органа управления имуществом систематически проводился демонтаж основных фондов и отчуждались указанные материалы путем продажи различным коммерческим структурам и физическим лицам. Полученные денежные средства расходовались на собственное усмотрение.

В соответствии с заключением дополнительной комиссионной судебно-экономической экспертизы установлено, что служебные лица указанного государственного предприятия незаконно демонтировали здания и сооружения, инженерные коммуникации, включенные в уставный фонд предприятия, на сумму 9 млн. 903,6 тыс. грн. Общая сумма легализации составляет 5 млн. 658,4 тыс. грн.

Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на имущество военных городков, а именно: на здания и сооружения на общую сумму 1 млн. 268,0 тыс. грн.; на фундамент, который остался после демонтажа зданий и сооружений, на общую сумму 1 млн. 186,2 тыс. грн.; на земельные участки площадью 49,8 гектар на общую сумму 897,5 тыс. грн.

Проводятся другие мероприятия, направленные на возмещение убытков, нанесенных государству.