«ТАСКО-экспорт» станет ДП «Укрспецэкспорта»

Государственное предприятие «Внешнеторговая фирма «ТАСКО-экспорт» будет преобразована в дочернее предприятие Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт».

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины от 14 июля т. г. размещено на сайте Верховной Рады.

Согласно распоряжению, с предложением о преобразовании «ТАСКО-экспорт» к Кабмину обратились Министерство промышленной политики и «Укрспецэкспорт». Кабмин поручил Минпромполитики провести реорганизацию «ТАСКО-экспорт» в 3-месячный срок. Став дочерним предприятием «Укрспецэкспорта», «ТАСКО-экспорт» сохранит статус юридического лица и профиль своей деятельности.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие пункта 1 постановления правительства о расширении прав государственного спецэкспортера «ТАСКО-экспорт», касающегося осуществления экспорта и импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, представляющие государственную тайну.

В тексте соответствующего указа отмечается, что Кабинет Министров Украины 19 августа 2009 года издал постановление №878, пунктом 1 которого существенно расширены права госпредприятия «Внешнеторговая фирма «ТАСКО-экспорт» (Киев) относительно осуществления экспорта и импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, представляющие государственную тайну.

Такое решение Кабмина, по мнению Президента, не отвечает основным принципам государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества, существенно осложняет осуществление государственного экспортного контроля, создает предпосылки для утечки государственной тайны и нарушения международных обязательств Украины, связанных с нераспространением оружия массового уничтожения, средств его доставки и ограничением передачи обычных видов вооружения, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Следовательно, данное постановление правительства не отвечает части 1 статьи 17 Конституции Украины, согласно которой обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших функций государства, и статьи 18 Основного Закона о направлении внешнеполитической деятельности Украины на обеспечение ее национальных интересов и безопасности путем поддержания мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного содружества по общепризнанным принципам и нормам международного права.

Справка УНИАН. Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины №35 от 7 февраля 2001 года сейчас полномочия на реализацию на внутреннем рынке военного имущества, которое является пригодным для дальнейшего использования, но не может быть применено в повседневной деятельности войск, и избыточного имущества Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, включенного в утвержденные перечни военного имущества, которое предлагается к отчуждению, имеют дочерние предприятия государственной компании «Укрспецэкспорт»: Государственное предприятие «Укроборонсервис», Государственная специализирована внешнеторговая фирма «Прогресс», Государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма «Укринмаш», Государственное внешнеторговое и инвестиционное предприятие «Промоборонэкспорт», Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт».

В июле 2008 года Кабинет Министров Украины расширил полномочия предприятия «ТАСКО-экспорт» для осуществления экспорта. Как заявил тогда министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, предприятие получило разрешение на экспорт всего объема производимого в Украине вооружения. Ранее ГП «Внешнеторговая фирма «ТАСКО-экспорт» осуществляла экспорт, импорт военных взрывчатых веществ, боеприпасов и их элементов.