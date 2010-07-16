Сегодня золотовалютные резервы НБУ достигли 30 млрд. долл.
16:13, 16 июля 2010Общество
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Еще с утра не хватало 50 миллионов
Золотовалютные резервы Национального банка Украины достигли уровня 30 млрд. долл.
Об этом УНИАН сообщил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.
Напомним, сегодня на пресс-конференции В.ЛИТВИЦКИЙ сообщил, что на начало дня до уровня 30 млрд. долл. недоставало 50 млн. долл.
По его словам, на данный момент Нацбанк уже приобрел эту сумму на межбанковском валютном рынке.
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