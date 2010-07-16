В Минтрансе взялись за Дарницкий мост

Графики строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в г. Киеве будут максимально сжаты. Об этом заявил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО во время выездного рабочего совещания на объект, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

«Нет вариантов не строить Дарницкий мост. Поэтому мы должны срочно решить все проблемные вопросы», - сказал министр.

В ближайшее время все подрядные организации должны провести обстоятельный анализ и предоставить «Укрзализныце» на согласование новые графики строительства Дарницкого моста, согласно которым срок реализации проекта должен быть максимально сжат. «При этом нужно учесть все аспекты, чтобы обеспечить строительство моста в соответствии с технологическими требованиями», - подчеркнул К.ЕФИМЕНКО.

Министр также призвал представителей Киевской городской государственной администрации как можно быстрее решить вопрос о сносе незаконных зданий, отводе земельных участков для реализации проекта.

Участие в выездном совещании приняли заместитель министра Кабинета министров Украины Юрий АНИСТРАТЕНКО, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН, заместитель председателя КГГА Александр МЕЩЕРЯКОВ, а также представители всех строительных и проектных подрядных организаций.

Справка УНИАН. В конце июня т.г. из бюджета на строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве поступило 100 млн. грн.

7 июля правительство приняло распоряжение о выделении из Стабилизационного фонда 625 млн. грн. на строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве., а также поручило ряду банков рассмотреть вопрос выделения 370 млн. грн. ЮЗЖД на строительство моста.