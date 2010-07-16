Евро на межбанке уже 10.23

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8960/7,9025 грн./долл. к 12:00 сузился спрэд – 7,8990/7,9015 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2593/0,2596 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2598/0,2599 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 30,4173 рублей за доллар (-0,0827).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2924/1,2926 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2030/10,2140 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,2225/10,2315 грн./евро.