В Якутию приходит тропическая жара с температурами до плюс 35 градусов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Жара в Якутии будет наблюдаться с сегодняшнего дня по 18 июля и распространится на четырнадцать районов, в том числе Оймяконский, считающийся полюсом холода в северном полушарии Земли. Зимой здесь температуры доходят до минус 67 градусов. Таким образом, перепад зимних и летних температур может достичь 100 градусов Цельсия.

Из-за высоких температур в Якутии существует вероятность чрезвычайных ситуаций из-за перегрева трансформаторных подстанций, систем высоковольтного снабжения и т.д., предупреждает Дальневосточный региональный центр МЧС России.