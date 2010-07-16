Шахтостроители перенесли акцию протеста у стен Кабмина

Шахтостроители перенесли дату акции протеста у стен Кабинета министров Украины на 2 августа, надеясь получить со дня на день обещанные правительством деньги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, шахтостроители приостановили проведение намеченной на 21 июля 2010 года акции протеста у стен Кабинета министров, пикетирование перенесено на 2 августа, согласно решению Пленума Донецкого шахтостроительного теркома Укруглепрофсоюза.

По словам председателя Донецкой шахтостроительной территориальной организации ПРУП Владимира ЛАЩЕНКО, в канун Пленума министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО заверил шахтостроителей, что с 16 по 20 июля из Киева «выйдут» первые 114 млн. грн., предназначенные на строительство угледобывающих предприятий. Это будут первые бюджетные средства в 2010 году, предусмотренные на деятельность украинских шахтостроителей, отметил профсоюзный лидер.

При этом он подчеркнул, что эти деньги невозможно напрямую направить на выплату задолженности по зарплате трудящимся предприятий шахтостроя. Но эти средства являются своеобразным «гарантом», что последующие работы, выполненные украинскими шахтостроителями, будут оплачены своевременно и в полном объеме, соответственно и острота вопроса с дальнейшей выплатой заработка будет снята, объяснил В.ЛАЩЕНКО.

Он добавил, что министр также пообещал обеспечить и поэтапное погашение долгов по заработной плате трудящимся комплекса, которые уже превысили 41 млн. грн. (с начислениями).

По мнению В.ЛАЩЕНКО, сегодня чуть ли не единственный путь выполнить министром данное слово - это найти «рычаги влияния» на заказчиков (руководство угледобывающих госпредприятий), которые до сих пор так и не рассчитались с шахтостроителями за выполненные объемы работ по прямым договорам. «И хотя подобные обещания звучали и в мае, и в июне текущего года, а результата до сих пор нет, шахтостроители надеются, что у главы Минуглепрома такие «рычаги» все же найдутся», - заключил профсоюзный лидер.