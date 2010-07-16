30 коров отравились аммиаком

В селе Большая Вулыга Тывровского района Винницкой области стадо из 30 коров отравилось аммиаком. Как сообщили УНИАН в центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Винницкой области, животные напились воды из полевых луж, вследствие чего 30 из них заболели. Одну корову владелец зарезал, остальные ветеринары района взяли на лечение. Скот находится под наблюдением ветеринаров, его состояние удовлетворительное.

В результате исследования сотрудники СЭС обнаружили в лужах близ села превышение уровня аммиака в 6 раз. Причины загрязнения воды устанавливаются.