В Донецкой области раскрыто 132 преступления, совершенные иностранцами

В Донецкой области в I полугодии 2010 года милиция раскрыла 132 преступления, совершенные иностранными гражданами.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, среди раскрытых преступлений, совершенных иностранцами, – 4 убийства, 56 краж, разбоев и грабежей, есть 1 факт торговли людьми, 10 фактов мошенничеств, несколько фактов незаконного обращения огнестрельного оружия, 18 преступлений в сфере незаконного обращения наркотиков и т.д.

По информации МВД, сегодня отмечается рост количества незаконных мигрантов и нарушителей из Кавказского региона и Средней Азии. Об этом свидетельствует анализ миграционной ситуации на территории Донецкой области. Пребывание данной категории иностранных лиц взято милицией на контроль.

По словам старшего оперуполномоченного отдела борьбы с групповой и этнической преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД Украины в Донецкой области Ольги КУДИНОВОЙ, сегодня в регионе проживает около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства, и за 6 месяцев 2010 года в отношении этих лиц совершено 43 преступления. «Эти преступления – преимущественно кражи. Есть факты хулиганства и мошенничества, но, к счастью, ни одного убийства или нанесения тяжких телесных повреждений», - сообщила О.КУДИНОВА.

По ее словам, милиция тщательно изучила обстоятельства этих преступлений, пытаясь найти в действиях злоумышленников расовые мотивы. «Было установлено, что все преступления против иностранцев совершенны исключительно из корыстных или хулиганских соображений», – отметила старший оперуполномоченный, добавив, что в большинстве случаев преступники не знали, что совершают противоправные действия в отношении иностранцев. «Иными словами, преступлений на почве межэтнической и расовой нетерпимости, а также случаев ксенофобии в области не зарегистрировано», – подытожила она.