Соколовский: рост цен на газ в Украине отвечает интересам Газпрома

Повышение тарифов на газ выгодно, в первую очередь, «Газпрому», а не Украине, считает эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Дополнительные финансовые ресурсы, которые появятся за счет роста цен на газ, НАК «Нафтогаз Украины» будет расходовать, в первую очередь, на уменьшение дефицита компании, погашение существующей задолженности за предыдущие годы и текущих расчетов за поставки импортного газа по контракты от 19 января 2009 года. Это отвечает интересам «Газпрома» и требованиям МВФ», - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что решения о повышении тарифов на газ от 13 июля не обеспечивают прозрачного направления дополнительных инвестиций в геологическую разведку, освоение и разработку месторождений и добычу собственного газа; не создают достаточной мотивации и возможностей для внедрения газосберегательных технологий; не гарантируют социально незащищенным группам населения полноценной компенсации за повышение цен на газ. «Данные вопросы актуальны для Украины, но не являются приоритетами ни для российского поставщика, ни для МВФ», - заметил эксперт.

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что для Украины критически необходимо серьезное реформирование газового сектора на основе четкой, прозрачной и понятной государственной программы, где введение экономически обоснованных цен и потребителям, и производителям должно быть лишь одним из конкретных шагов в целой системе мероприятий. Эта программа, среди прочего, должна предусматривать, в первую очередь, три действенных механизма, которые будут гарантировать: полноценную адресную компенсацию социально незащищенным гражданам; увеличение инвестиций в собственную газодобычу и стимулирование экономии газа всеми потребителями.

«Такую программу требовал от правительства бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. За принятие программы реформ высказывался и действующий Президент Виктор ЯНУКОВИЧ. Такой подход был поддержан и международными организациями, в частности, Европейской комиссией и МФИ - в Брюссельском совместном заявлении от 23 марта 2009, а также МВФ - в Меморандуме 2009 года. Однако ни нынешнее, ни предыдущее правительства, к сожалению, Программу не разработали и задекларированных реформ не осуществили», - констатировал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, отпускные цены на природный газ для населения с 1 августа вырастут на 50%.