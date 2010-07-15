Украина в 2010-2011 маркетинговом году (МГ, июль 2010 – июнь 2011 гг.) может экспортировать 18 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА на пресс-конференции в Киеве.

«Думаю, миллионов восемнадцать мы экспортируем», – сказал он, добавив, что в связи с погодными условиями и отставанием с уборкой зерновых экспорт зерна из Украины уже задержался на месяц.

При этом В.СЛАУТА отметил, что изменится структура экспорта – возрастет экспорт кукурузы и сократится экспорт пшеницы.

Также вице-премьер подчеркнул, что сегодня на международных рынках складывается не очень благоприятная ситуация по зерну, поскольку по некоторым культурам отмечается перепроизводство.

Относительно задолженности по возмещению НДС перед экспортерами зерна В.СЛАУТА сообщил, что в ближайшее время этот вопрос решится и механизм возмещения НДС через выпуск облигаций заработает.

Как сообщал УНИАН, 24 июня т.г. министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Министерство аграрной политики снизило прогноз экспорта зерна в 2010-2011 МГ до 21 млн. тонн. По его словам, прогноз снижен в связи с большими остатками зерна в Украине, а также в Российской Федерации.

Он также сообщил, что в Украине на начало нового маркетингового года переходящие остатки зерна составляют около 6 млн. тонн, а в России – около 13 млн. тонн.

Справка УНИАН. Украина в 2009-2010 МГ экспортировала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.