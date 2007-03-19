Председателем Правления «Ощадбанка» назначен Гулей

Председателем Правления ОАО «Ощадбанк» назначен Анатолий ГУЛЕЙ вместо Александра МОРОЗОВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член Наблюдательного совета ОАО «Ощадбанк», директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Украины Сергей ЧЕКАШКИН.

По его словам, также на место первого заместителя Правления «Ощадбанка» назначен Роман МАГУТА вместо Артемия ЕРШОВА. Кроме этого, заместитель председателя Правления ОАО «Ощадбанк» Андрей ПЫШНЫЙ уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

С.ЧЕКАШКИН отметил, что сегодняшнее заседание Набсовета банка, как и заседание 16 марта, происходило при наличии кворума.

Как сообщалось, определением Печерского райсуда Киева от 19 марта 2007 года запрещено проведение заседания Наблюдательного совета ОАО «Ощадбанка».

Истцом в деле выступил председатель Правления ОАО «Ощадбанк» Александр МОРОЗОВ. По его мнению, проведение заседания НС «Ощабанка» 19 марта 2007 года является нелегитимным по той причине, что решение о его переносе было принято 16 марта членами Набсовета при отсутствии кворума.

Справка УНИАН. На сегодня по квоте Президента в НС “Ощадбанка” входят: руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины Секретариата Президента Украины Ян БЕРНАЗЮК; советник Президента Украины Богдан БУЦА; руководитель службы макроэкономики и финансового сектора Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ; советник Президента Украины, избранный в установленном порядке председателем наблюдательного совета «Ощадбанка», Олег РЫБАЧУК и советник Президента Украины Владимир ШАНДРА.

По квоте Кабмина: заместитель руководителя Службы - руководитель группы советников вице-премьер-министра Украины Людмила АРНАУТОВА, заместитель председателя ГлавКРУ Сергей БЕЛЬЧИК, заместитель председателя Госказначейства Юрий ЗОЦ, заместитель министра экономики Андрей КРАВЕЦ, заместитель министра финансов Сергей РЫБАК.

По квоте парламента: Юрий БОРДЮГОВ, Даниил ВОЛЫНЕЦ, Анатолий ЛЫТЮК, Николай СУГАНЯКА и Сергей ЧЕКАШКИН.