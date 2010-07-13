В Израиле заседает совместная с Украиной комиссия по торговле

Вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ в Израиле принял участие в Пятом общем заседании Межправительственной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, отметив, что соответствующее заседание состоялось сегодня в Иерусалиме.

Основное внимание участники заседания уделили вопросам развития торгово-экономических отношений, интенсификации сотрудничества в инвестиционной сфере, а также очертили приоритетные направления двустороннего украинско-израильского сотрудничества на ближайшую перспективу.

В частности, во время работы Комиссии стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере высоких технологий, медицины, промышленной и аграрной сфере, ЖКХ, состоялось обсуждение проекта Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций.

По итогам работы Комиссии подписана Программа перспективных направлений сотрудничества на 2010-2011 годы между Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики и Министерством промышленности, торговли и труда Государства Израиль и итоговый протокол Пятого заседания Комиссии.