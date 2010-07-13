Участники "Си Бриз" отрабатывали в Одесском порту захват пиратов

Сегодня в Военной гавани Одесского порта подразделение морского спецназа отрабатывало в рамках международных учений «Си Бриз-2010» элементы освобождения судна, подвергшегося нападению морских бандитов.

Как передает корреспондент УНИАН, параллельно вторая группа участников учений, состоящая из военнослужащих Дании, Украины и США, проводила подводные сварочно-режущие работы на «затонувшей барже».

Воины подразделения морского спецназа под командованием капитана 3-го ранга Владимира ЖУКА, подойдя на скоростном катере к «захваченному» судну, в считанные секунды поднялись на его борт и молниеносно произвели захват условных «корсаров».

«Эта операция, - прокомментировал позже В.ЖУК, - лишь малая часть сложных задач, которые необходимо выполнять при освобождении судна от пиратов». Этому подразделению, состоящему из офицеров и мичманов, уже пришлось принимать участие в реальных операциях интернациональных сил в Средиземном море по освобождению экипажа теплохода от морских бандитов.

Во второй интернациональной операции приняли участие свыше полусотни военных водолазов, прошедших накануне учений курс английского языка и ознакомившихся с оборудованием, имеющемся на вооружении во флотах разных государств, что содействовало их слаженным действиям под водой.

Поставленную задачу по совместному погружению на 7 метров и экстренному ремонту баржи в условиях плохой видимости водолазы успешно выполнили.

Как сообщалось, одна из целей учений «Си Бриз-2010» - отработать действия многонациональных штабов и сил в международной антипиратской операции. В морской фазе маневров в северо-западной части Черного моря задействованы военнослужащие и 16 кораблей, в том числе Украины, США, Дании, Турции.