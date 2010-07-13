В Ровенской области псих убил трех человек ножкой от кровати

Пациент психиатрической больницы в Сарнах Ровенской области отломал ножку от кровати и набросился с ней на соседей по палате.

Как сообщает ТСН.ua, два человека погибли сразу, еще один несколько часов назад умер в реанимации. За жизнь еще двоих медики борются до сих пор.

Инцидент произошел в ночь на 12 июля. В воскресенье вечером 39-летнего мужчину, который бегал по городу в нижнем белье и угрожал всех убить, задержали и госпитализировали. Мужчина получил лекарства, и из-за того, что был в состоянии психомоторного возбуждения, его пристегнули к кровати специальными ремнями.

Как выяснилось, в психушке пациента знали, он находился на учете и сам приходил на лечение. Ранее он уже устраивал чрезвычайные ситуации в больнице - однажды выбил окно, взял обломок стекла и захватил больных в заложники. Впрочем, тогда мужчину удалось успокоить и обошлось без жертв.

В этот раз пациента поместили в палату, где уже было восемь пациентов - мужчины от 30 до 80 лет. В полтретьего ночи санитары услышали в палате крики.

Как пациент освободился от ремней, сейчас неизвестно. Он сломал спинку кровати и нанес смертельные удары по голове пациентам, которые в это время спали. Ранение получил и санитар, который кинулся спасать людей.

Позже выяснилось, что мужчина уже отсидел двенадцать лет за убийство человека. Теперь проводится проверка относительно надлежащего выполнения работниками больницы своих обязанностей.

Тем временем, опасный пациент и дальше в больнице, его изолировали и выставили возле палаты охрану.