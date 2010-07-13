Женщина уморила голодом своего 5-месячного ребенка

В городе Енакиево Донецкой области от истощения умер пятимесячный младенец.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника сектора криминальной милиции по делам детей Енакиевской милиции Сергей БУРДУКОВА.

По его словам, в отдел милиции из судебно-медицинской экспертизы поступило сообщение о смерти пятимесячного ребенка. По данному факту было проведено служебное расследование, сотрудники милиции вместе с коллегами из прокуратуры выехали на указанный адрес с целью изучения условий жизни и обследования данной семьи. Как выяснилось, 20-летняя мать погибшего ребенка проживала вместе со своим сожителем, который не имел постоянной работы и зарабатывал сбором металлолома на шлаковой горе.

«Те деньги, которая женщина получала на ребенка, тратились в течение 1-2 недель”, - рассказал С.БУРДУКОВ.

Как отметил заведующий отделом Енакиевской больницы № 2 Михаил ХОМЕНКО, пятимесячный ребенок был доставлен в отделение интенсивной терапии без сознания с весом 3,7 кг (необходимый вес в его возрасте 7,2-7,6кг). Ему был поставлен диагноз - гипотрофия 4 степени, то есть истощение.

Медики больше 3-х часов боролись за жизнь младенца, но оказались бессильны.

Прокуратурой г. Енакиево возбуждено уголовное дело по ст.166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязательств по уходу за ребенком, что привело к тяжким последствиям.