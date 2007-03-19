Ющенко предупредил Кабмин и Нафтогаз, что может быть большой скандал

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что ни одно решение, которое касается энергетического сектора Украины, не может приниматься без участия главы государства и Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на политических консультациях в Секретариате Президента.

“Без санкций Президента соглашения энергетического характера, международного характера, без санкций СНБО, без аналитического решения в этом кругу, подписаны быть не могут”, - сказал В.ЮЩЕНКО. Глава государства отметил, что если в энергетической системе Украины “закулисно кем-то будут совершены действия, формирующие ее как систему, которая теряет ключевые национальные приоритеты”, то он будет выносить этот вопрос на публичное обсуждение.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что если будет подтверждена информация, что НАК «Нафтогаз Украины» передала функции по транспортировке природного газа российской компании «Черноморнефтегаз», то “будет большой скандал”. “Те материалы, которые к нам поступают и по “Черноморнефтегазу”, если это будет правда, то это будет большой скандал”, - сказал Президент Украины. Он отметил, что в этом вопросе “игр не может быть никаких”.

“Если речь идет о том, что транзитная сфера Украины сегодня находится в такой ситуации, что она несколькими месяцами отделена от банкротства, то я скажу, кто авторы этого банкротства, и я его не допущу”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время политических консультаций лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» передала функции по транспортировке природного газа российской компании «Черноморнефтегаз». Обращаясь к Президенту В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство, которое не смогло отдать России газотранспортную систему, пошло другим путем – «Нафтогаз Украины» подписал соглашение, в соответствии с которым функции по транспортировке газа перешли другой, неукраинской компании. По просьбе Президента лидер БЮТ уточнила название этой компании - «Черноморнефтегаз».

В пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что информация, озвученная Ю.ТИМОШЕНКО, не отвечает действительности, и, как и раньше, газотранспортной системой Украины управляет дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" – "Укртрансгаз".

Справка УНИАН. Оператором газотранспортной системы Украины является ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины". Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.