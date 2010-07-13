Эксперты считают, что к концу года евро может подорожать

До конца 2010 г. не следует ожидать значительных колебаний курса доллара, в то же время курс евро может укрепиться.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", такими оказались результаты сделанного агентством анализа прогнозов курсов валют ведущих украинских экспертов валютного рынка.

Эксперты ожидают незначительного укрепления доллара до конца 2010 г. и прогнозируют рост курса евро к концу 2010 года. Медиана прогнозов курса доллара находится на уровне 7,9 грн./долл., и лишь в ноябре 2010 года увеличивается до уровня 7,94 грн./долл. Самый пессимистичный прогноз на 31 декабря 2010 составляет 8,15 грн./долл., самый оптимистичный - 7,83 грн./долл.

Прогнозы курса евро на конец года имеют большой разброс, который достигает ±10% от среднего значения. При этом большинство аналитиков ожидают укрепления гривни в краткосрочной перспективе (медиана прогнозов снижается с 9,63 грн./евро на 31 июля 2010 до 9,48 грн./евро на 30 сентября 2010 г.) и рост евро относительно гривни в IV квартале (медиана прогноза достигла уровня 10,05 грн./евро). Наиболее оптимистичный курс гривни к евро - 9,15 грн./евро на конец года, пессимистичный – 10,94 грн./евро.