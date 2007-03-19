В Ялте милиция поймала сексуального маньяка

В Ялте (Крым) правоохранители задержали сексуального маньяка, на счету которого несколько преступлений.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей (ЦОС) Главного управления МВД Украины в АРК, в прошлое воскресенье ялтинские милиционеры получили информацию о том, что на территории Алупкинской школы-интерната обнаружена девушка, находящаяся в бессознательном коматозном состоянии, с черепно-мозговой травмой. Установить личность пострадавшей сразу не удалось, так как о пропаже девушки никто из друзей и родственников не заявлял. Через несколько часов милиционерам стало известно, что 22-летняя жительница Алупки, распрощавшись с подругой около часа ночи, возвращалась домой, однако до квартиры так и не дошла.

По словам начальника криминальной милиции Ялтинского городского управления МВД Анатолия ДОВГОПОЛА, уже на следующий день удалось получить первую оперативную информацию о возможном подозреваемом. В течение всего следующего дня после совершения преступления было проверено 20 человек. "Работать приходилось крайне осторожно, так как злоумышленник мог оказаться иногородним и, узнав о том, что правоохранители "напали" на его след, скрыться в любой момент", - сообщает крымская милиция. К исходу следующего дня подозреваемый (23-летний местный житель) был задержан. Вопреки всем ожиданиям сотрудников милиции молодой человек оказался примерным семьянином, работающим в строительной компании, ранее он никогда не имел проблем с законом.

Под напором вещественных доказательств и свидетельских показаний подозреваемый в содеянном сознался и ничуть не раскаялся. Кроме того, в ходе розыскных мероприятий были отработаны версии о причастности ялтинца к двум другим преступлениям, которые были совершены аналогичным способом в феврале и августе 2005 года. Своего прямого участия мужчина не только не стал отрицать, но и охотно сознался в совершении ряда других преступлений. "Рассказывая о своих преступлениях, он не высказывал сожаления о содеянном, вел себя спокойно, а вспоминать о подробностях, совершенных им злодеяний, ему было даже приятно", - сообщил А.ДОВГОПОЛ.

Прокуратурой Ялты возбуждено уголовное дело и проводится документирование преступных действий сексуального маньяка.