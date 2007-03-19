В Донецке коммунальных должников пугают Сталиным (фото)

В Донецке развешаны бигборды, с которых Иосиф Сталин предупреждает граждан о наказании в случае неуплаты за теплоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, на рекламных щитах изображен Сталин, стоящий на трибуне, и размещена надпись: "Товарищи, это не кино – это жизнь! Кто не платит за тепло – будет наказан!". Щиты установлены по инициативе коммунально-коммерческого "Донецкгортеплосеть".

Комментируя установку таких агитационных щитов, заместитель директора ККП "Донецкгортеплосеть" Александр СЕМЧЕНКО заявил, что для многих граждан Сталин ассоциируется "с порядком и хорошей дисциплиной". При этом А.СЕМЧЕНКО уточнил, что "Донецкгортеплосеть" заказала рекламщикам пять подобных бигбордов (А.СЕМЧЕНКО является кумом секретаря Донецкого горсовета Николая ЛЕВЧЕНКО - УНИАН).

Кроме того, по сетям местного кабельного телевидения в Донецке демонстрируются ролики с кадрами конфискации у одного из злостных должников автомобиля "Мерседес", а также кадры с заключенными на фоне колючей проволоки. Все это сопровождается словами Сталина: "Каждый несознательный товарищ должен знать, что его ждет!".