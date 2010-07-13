Количество преступлений в Украине увеличилось на треть

В Министерстве внутренних дел констатируют, что ситуация, связанная с ростом уровня преступности в государстве, остается сложной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей ПОПКОВ на расширенном заседании коллегии ведомства, которое проходит сейчас в Киеве.

Он подчеркнул, что лично министр внутренних дел и руководство ведомства признают, что «результаты на отдельных направлениях деятельности являются неудовлетворительными».

«Оперативная обстановка в государстве остается сложной. Почти на треть увеличилось количество зарегистрированных преступлений. Рост криминальных проявлений состоялся во всех без исключения регионах государства. Нужно делать выводы», - заявил первый заместитель руководителя МВД.

Он также отметил, что руководство ведомства не может смириться с существующим состоянием раскрытия преступлений.

«За отчетный период почти каждое второе зарегистрированное преступление общеуголовной направленности осталось не раскрытым. И это очень отрицательно», - отметил С.ПОПКОВ.

Он также констатировал, что на недостаточном уровне организовано раскрытие преступлений, которые находятся на контроле министерства; осталось не раскрытым каждое седьмое умышленное убийство, каждое третье тяжкое телесное повреждение, каждый восьмой разбой. Меньше, чем в минувшем году, раскрыто преступлений прошлых лет.

Одной из причин такого состояния дел первый заместитель министра внутренних дел назвал «упадок в организации агентурно-оперативной работы» среди сотрудников органов внутренних дел.

Он отметил, что этот вопрос будет впервые за три года сегодня рассмотрен на коллегии, но в закрытом режиме.