Медведько купил немного диоксина

Генеральная прокуратура Украины уже закупила по предварительной договоренности образцы диоксина, который производится в США и Великобритании, в рамках расследования уголовного дела об отравлении Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Украины Александр ДЕГТЯРЁВ.

По его словам, сейчас на уровне генпрокуроров ведутся переговоры о получении образцов диоксина из Российской Федерации. При этом А.ДЕГТЯРЁВ отметил, что указанное вещество в мире изготавливают только 4 страны, кроме трех названных - еще и Канада. Впрочем, добавил он, диоксин, который изготавливается в Канаде и США, идентичен.

Также А.ДЕГТЯРЁВ отметил, что проведение сопоставительного анализа осложнено еще и из-за того, что до сих пор никто таких исследований не делал. В то же время он сказал, что в Генпрокуратуре считают, что такой анализ будет длиться не меньше 4 месяцев.

Начальник управления сообщил, что пока следствие не выдвигало никому конкретных обвинений, расследования по делу проводится совместно с привлечением специалистов СБУ. По словам А.ДЕГТЯРЁВА, постоянно проводятся необходимые следственные действия, мероприятия, идет обмен информацией. «Такая работа постоянно проводилась как при прежнем руководстве СБУ, так и сейчас», - отметил он.

При этом А.ДЕГТЯРЁВ отметил, что трудности в расследовании преступления, кроме прочего, возникают из-за того, что преступление совершалось по заказу и предварительно готовилось определенным кругом лиц. «Какой размах этого круга лиц, нам остается пока только догадываться», - сказал А.ДЕГТЯРЁВ.

В то же время, комментируя высказывание бывшего начальника ГУБОП МВД Украины в г. Киеве, а в настоящее время руководителя Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерия ГЕЛЕТЕЯ о том, что якобы следствие по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО работает не так, как нужно, и ему кое-что известно по поводу обстоятельств отравления, А.ДЕГТЯРЁВ сказал, что «очень странным является то, что он как начальник УБОП в то время владел информацией об обстоятельствах отравления Президента, но не смог попасть к следователю».

А.ДЕГТЯРЁВ заметил, что «касается его (В.ГЕЛЕТЕЯ) заявлений, что следствие не так выполняет (необходимые действия – УНИАН), уже давно выполнено, а то, качественно или некачественно, это не ГЕЛЕТЕЮ судить».

В то же время начальник управления сообщил, что заявления В.ГЕЛЕТЕЯ Генпрокуратура приняла к сведению, и обязательно его вызовут на допрос «по тем обстоятельствам, которые стали известны (ему) по совершению преступления».

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА.

18 марта в эфире "5 канала" В.ГЕЛЕТЕЙ заявил, что на даче у В.САЦЮКА во время ужина с участием в то время кандидата в Президенты В.ЮЩЕНКО плов к столу подавал не официант, а человек из окружения В.САЦЮКА.

В.ГЕЛЕТЕЙ не исключил возможности, что плов отравили именно тогда, когда казан с едой попал в руки бывшего правоохранителя, и именно он подавал еду к столу каждому отдельно.

По словам В.ГЕЛЕТЕЯ, “этот человек – бывший офицер спецподразделения. Более того, этот человек дважды привлекался к уголовной ответственности. Первый раз - за взяточничество, за вымогательство. Дело было закрыто с помощью господина САЦЮКА. Второй раз он, уже будучи уволенным из спецподразделения, привлекается к уголовной ответственности, находится 11 месяцев под следствием, и также дело была закрыто с помощью САЦЮКА”.