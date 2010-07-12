Янукович и Азаров хотят знать, как используется земля по всей Украине

Правительственная межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства в сфере земельных отношений начала комплексную проверку в регионах страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

В состав группы вошли представители Администрации Президента, Кабинета министров, Верховной Рады, правоохранительных органов, Государственного комитета по земельным ресурсам и других профильных государственных комитетов.

Сегодня, 12 июля, четыре группы специалистов, в состав которых входят должностные лица Госкомзема, отбыли в ряд регионов Украины для проведения анализа и проверки соблюдения законодательства в сфере земельных отношений. Так, первоочередными для проверки были определены следующие регионы: Автономная Республика Крым, город Севастополь; Киевская область, город Киев; Запорожская и Черкасская области; Волынская и Закарпатская области.

Специалисты во время проверки должны изучить и проанализировать состояние защиты конституционных прав собственности граждан на землю и состояние соблюдения законодательства в сфере земельных отношений. По предварительным подсчетам, срок проверки одной области должен составлять около одной недели.

«Это поручение Президента и государственная программа должны навести порядок в сфере землепользования на территории всей страны. Ее реализация позволит почти стопроцентно установить и разобраться со всеми нарушениями конституционных прав граждан и предприятий относительно пользования земельными ресурсами”, - отметил председатель Госкомзема Олег КУЛИНИЧ.

По его словам, оценкой эффективности указанной Программы станет возвращение земельных участков их настоящим владельцам и искоренение взяточничества среди чиновников на местах. Кроме того, ее результаты будут способствовать улучшению и совершенствованию законодательной базы в сфере земельных отношений, в том числе созданию предпосылок по предотвращению теневой приватизации особо ценных земель, добавил О.КУЛИНИЧ.

Как сообщалось, во исполнение Распоряжения Президент Украины от 23 июня 2010 года № 956/2010-рп с целью защиты конституционных прав собственности граждан на землю, обеспечения проведения анализа соблюдения законодательства в сфере земельных отношений, а также подготовки предложений Президенту Украины по урегулированию проблемных вопросов в этой сфере была образована межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства в сфере земельных отношений.

Согласно документу, Межведомственная рабочая группа в шестимесячный срок должна обеспечить комплексное изучение, в том числе с выездом на место, деятельности местных органов исполнительной власти при осуществлении ими полномочий относительно:

- распоряжения землями оздоровительного, рекреационного, историко-культурного, природно-заповедного и другого природоохранного назначения, землями водного и лесного фонда;

- регулирования земельных отношений, рационального использования и охраны земель, обеспечения прав граждан на землю;

Кроме того, подготовить по результатам проведенной работы предложения по устранению выявленных нарушений и совершенствованию действующего законодательства в сфере земельных отношений, в том числе предотвращения теневой приватизации особо ценных земель.