Генпрокуратура установила, где и как прослушивали Мороза

Генеральная прокуратура Украины установила, где, откуда и как проводилось прослушивание разговоров председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА с Послом Великобритании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник главного управления по расследованию особо важных дел ГПУ Александр ДЕГТЯРЕВ.

По его словам, следствие по делу ведется активно, и «сейчас установлен источник возможного прослушивания». Впрочем, заметил А.ДЕГТЯРЕВ, для подтверждения этого необходимо провести еще ряд следственных действий.

Как сообщал УНИАН, 12 января лидер фракции Социалистической партии Украины И.БОКИЙ обнародовал заявление с требованием расследовать факт прослушивания телефонных разговоров А.МОРОЗА, ссылаясь на то, что в одном из интернет-изданий появилась расшифровка фрагмента телефонного разговора А.МОРОЗА с одним из британских дипломатов

В начале февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту прослушивания телефонных разговоров А.МОРОЗА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Украины, то есть по факту нарушения тайны телефонного разговора А.МОРОЗА с представителем дипломатических кругов в государстве.

27 февраля генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что в деле о прослушивании А.МОРОЗА еще никому не предъявлено обвинений.