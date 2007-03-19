Янукович рассказал Ющенко о такой и не такой статистике

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отвергает обвинение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в необъективности статистических данных развития экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время политических консультаций в Секретариате Президента.

«Для того, чтобы делать выводы, например, как работает исполнительная власть, как работает правительство, если эта тема сегодняшнего дня, то это не тот стол, который может сделать эти выводы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, подведение итогов развития экономики Украины в 2006 году состоится на заседании правительства в среду, 21 марта.

«Мы будем там говорить все то, что произошло в 2006 году, будем делать выводы, как не повторить тех ошибок 2006 года, в том числе и правительства, которое работало в первом полугодии (речь идет о правительстве Юрия ЕХАНУРОВА – УНИАН) и во втором полугодии», - добавил премьеры.

В.ЯНУКОВИЧ призвал к объективной и справедливой оценке деятельности правительства. «Поэтому я отвергаю любые попытки говорить о том, что статистика у нас не работает или она на такая. У кого-то она была такая, а у кого-то – не такая. Почему когда она была такая – произошел такой спад экономики, почему кому-то хочется быть, как говорят, белым и пушистым, а кого-то оскорблять?» - поинтересовался он.

Глава правительства призвал участников политических консультаций снять вопрос об оценке деятельности правительства с рассмотрения на сегодняшних политических консультациях.

«Если начнется обмен (оскорблениями – УНИАН), это не даст позитива, и тогда круглый стол не имеет никакого смысла», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.