Азаров сожалеет, что Свирский замок - не его

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ заявляет, что «не имеет и не может иметь» никакого отношения к Свирскому замку во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов, так Н.АЗАРОВ прокомментировал сообщения ряда интернет-сайтов о том, что он собирается взять в концессию памятник средневековой архитектуры Свирский замок, расположенный на юге Львовской области.

Вместе с тем первый вице-премьер поблагодарил интернет-сайты, распространившие такую информацию. «Теперь знаю историю еще одной прекрасной достопримечательности Украины. Даже сожалею, что не имею и не могу иметь к замку отношения… Возможно, это такой оригинальный способ привлечь мое внимание, внимание потенциальных инвесторов к действительно огромной проблеме сохранения исторических, архитектурных достопримечательностей… Только не уверен, что это нужно делать путем концессии или аренды общенационального достояния», - цитирует Н.АЗАРОВА пресс-служба.

Он убежден в необходимости создать механизмы, которые бы «заинтересовали объединять усилия государства, меценатов и инвесторов вкладывать деньги в культурно-туристическую сферу для возрождения и сохранения исторических достопримечательностей по всей Украине».

*** Свирский замок (XV - XVII вв.) - уникальный памятник оборонной архитектуры. Строился как крепость, но после реконструкции в XVII веке утратил свой изначальный устрашающий вид. Возле замка расположен величественный костел Успения Пресвятой Богородицы.