Сколько стоит земля под Киевом

За последнюю неделю (с 12 по 18 марта) стоимость земли под Киевом под коттеджную застройку выросла на 0,15% - с 5 тыс. 256 долл. до 5 тыс. 264 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, на рынке земли Киевского региона существенных изменений не произошло. При этом наблюдался некоторый всплеск ценовой активности по отдельным районам.

Максимальный рост зафиксирован в Вышгородском и Броварском районах (10,4% и 5,6% соответственно), где цены повысились до 4 тыс. 244 долл. и 3 тыс. 137 долл. за сотку.

Положительную динамику показывают быстроразвивающиеся Макаровское и Одесское направления, где за неделю стоимость земли выросла на 2,5% и 1,1% - до 1 тыс. 940 долл. и 3 тыс. 365 долл. за сотку.

Лидер квартала с положительным результатом 55% (Обуховский район) за неделю прибавил 1,1%, а средняя цена на землю поднялась до 7 тыс. 274 долл./сотка.

Как отмечают аналитики компании, неожиданно поползли вниз показатели самого дорогого пригорода – Киево-Святошинского района, где стоимость земли под коттеджную застройку снизилась максимально по области на 3,1% - до 7 тыс. 364 долл./сотка.

Средняя стоимость земли в традиционно непопулярном в этом году Бориспольском направлении за неделю выросла на 0,15% и достигла 4 тыс. 313 долл./сотка, при этом рост за 2,5 месяца текущего года составил менее 10%.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков и маркетинговыми исследованиями рынка.