Журналист и писатель отправляется в десятое путешествие автостопом

Черниговский журналист и писатель Александр ВОЛОЩУК осуществит свое десятое путешествие автостопом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции в Чернигове.

По словам А.ВОЛОЩУКА, его десятое, юбилейное путешествие начнется 12 июля 2010 года в Украине, и должно завершиться 20 января 2011 года. Маршрут путешествия будет пролегать через территорию 10 стран: Украины, России, Азербайджана, Ирана, Турции, Ирака, Сирии, Иордании, Ливана и Грузии.

Путешественник объяснил, что такой маршрут выбрал не случайно.

"После первого путешествия по Северному Кавказу в 2005 году и второго посещения Дагестана, Чечни и Ингушетии в январе 2007 года у меня в этих регионах остались много друзей. И появилось желание не просто в очередной раз посетить их и снова почувствовать кавказское гостеприимство, а провести глубинное исследование культуры, обычаев и народных традиций коренных жителей Ингушетии, Чечни и Дагестана", - сказал он.

На Кавказе А.ВОЛОЩУК намерен провести половину своего путешествия. В частности, месяц будет жить в одном из горных аулов Центрального Дагестана.

Путешественник планирует, что его путь из Украины на Кавказ проляжет через Краснодарский край, где живет много украинцем. Кубанская часть путешествия будет посвящена исследованию жизни украинцев за границей.

В Адыгее (Майкоп) и Карачаево-Черкесии раньше А.ВОЛОЩУК не бывал, поэтому посетит их впервые.

В Кабардино-Балкарии он намеревается осуществить восхождение на самую высокую гору Российской Федерации – Эльбрус (высота - 5642 м).

После Азербайджана А.ВОЛОЩУК будет путешествовать по территории так называемого Курдистана (Восточная Турция и Северный Ирак).

Журналист будет путешествовать автостопом. По его убеждению, такое путешествие является абсолютно безопасным, поскольку людям в этих странах больше присуще гостеприимство, чем агрессия. Также журналист постоянно будет поддерживать связь с Черниговской областной организацией союза журналистов. По результатам путешествия он планирует написать новую книгу.

Справка УНИАН. А.ВОЛОЩУК родился в 1972 г. в Зеленодольске Днепропетровской области. С 1976 г. живет в Чернигове. С 2002 года занимается путешествиями автостопом, совмещая их с журналистской деятельностью.

Во время каждого путешествия в 2006-2009 годах занимался изучением жизни украинцев за границей, а также исследовал тему массовых репрессий в СССР в 1930-1950-х годах.

По результатам своих путешествий А.ВОЛОЩУК издал две книги: "Автостопом на край света" (2008) и "Северная Одиссея" (2009). В этом году будет издана третья книга "Навстречу солнцу". Уже написана и готовится к печати четвертая книга путешественника под названием "44 дня".