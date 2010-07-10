Платини потерял сознание и был госпитализирован

Президент УЕФА Мишель Платини госпитализирован в Йоханнесбурге, после того как он потерял сознание в одном из ресторанов города, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя главы футбольной организации.

Как сообщил агентству из Лондона специальный советник Платини Уильям Гэйллард, проведенное первичное медицинское обследование не выявило ничего серьезного. По его словам, в последнее время у Платини наблюдались симптомы простуды и небольшой жар из-за прохладной погоды в ЮАР, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу.

"Он в порядке. Сейчас проводится обследование, он в сознании и с ним все в порядке", - цитирует РИА "Новости" слова Гэйлларда.