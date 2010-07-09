Экспертная комиссия назвала причину массовой гибели шахтеров 6 июня

Причиной аварии и массовой гибели горняков на шахте им. Скочинского (ГП «ДУЭК», г. Донецк), произошедших 6 июня текущего 2010 года, была интенсивная выемка угля и неполное выдерживание обязательных технологических перерывов между циклами выемки угля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на Отдел охраны труда ЦК Укруглепрофсоюза.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 9 июля 2010 года, «в результате изучения технической и технологической документации, протоколов опроса свидетелей и руководителей, анализа показателей приборов по прогнозу газодинамических явлений, осмотру аварийного участка, осмотра полости выброса угля и газа» у комиссии сложилось предварительное мнение. Оно заключается в том, что причиной аварии и группового несчастного случая стали: «интенсивная выемка угля в зоне влияния непрогнозированного геологического нарушения в глубине массива при неполном выдерживании обязательных технологических перерывов между циклами выемки угля и невыполнения технологического перерыва «косого заезда», которое проводилось во 2-й смене 6 июня 2010 года».

В ПРУПе сообщили, что 8 июля на очередном заседании комиссии по специальному расследованию группового несчастного случая было принято решение о проведении следующего заседания 14 июля 2010 года, на котором планируется завершение расследования с подписью всех необходимых документов.

Как сообщал УНИАН, 6 июня 2010 года в 18.56 на шахте им. Скочинского (ГП «Донецкая угольно-энергетическая компания», г. Донецк) во 2-й западной лаве уклонного поля центральной панели, во время комбайновой выемки угля произошел внезапный выброс угля и газа, в результате чего были смертельно травмированы 5 рабочих шахты.