30 дизайнеров представят работы, посвященные борьбе со СПИДом

21-00- На подиуме Украинской Недели Моды (Ukrainian Fashion Week – UFW) впервые в истории украинской моды 30 ведущих отечественных дизайнеров представят по одному образу, посвященному борьбе со СПИДом. Специально для этого проекта Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД» создал социальный бренд FASHION AID, который объединил украинских дизайнеров в борьбе со СПИДом. 22 марта в развлекательном комплексе «Арена» работы украинских дизайнеров будут проданы на благотворительном VIP аукционе. Деньги, собранные в ходе торгов, будут направлены на помощь ВИЧ-позитивным детям-сиротам. Телефоны: + 380 44 490 4805, факс + 380 44 490 4885, E-mail: P.Piminov@antiaids.org.