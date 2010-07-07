Нацбанк отменил ограничения для банков, работающих с убытком

Национальный банк Украины (НБУ) отменил свое постановление от 22 июля 2009 г. №421 «Об отдельных вопросах деятельности банков в период финансово-экономического кризиса», которое, в частности, разрешало работающим с убытком банкам не выполнять свои обязательства по облигациям.

«Признать утратившим силу постановление Национального банка Украины от 22 июля 2009 года №421 «Об отдельных вопросах деятельности банков в период финансово-экономического кризиса», - говорится в постановлении НБУ №315 от 6 июля т.г., текстом которого располагает УНИАН.

В постановлении указывается, что данное решение принято в связи с «позитивными тенденциями в деятельности банковской системы».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением (№421 от 22 июля 2009 г.) ввел ряд ограничений для банков, которые работают с убытком. В частности, регулятор запретил убыточным банкам выдавать необеспеченные (бланковые) кредиты, выкупать свои акции и покупать негосударственные ценные бумаги, а также досрочно погашать выпущенные ими долговые ценные бумаги (кроме случаев, когда погашение осуществляется по цене ниже, чем 50% от номинала).