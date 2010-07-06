Верховная Рада приняла «психологически непростое решение»
Пришлось бы продавать "Украину"
Верховная Рада приняла постановление “О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады Украины “О присвоении названия “Украина” ракетному крейсеру”.
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 247 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Парламент признал утратившим действие постановление Верховной Рады от 17 декабря 1993 года № 3731-XII “О присвоении названия “Украина” ракетному крейсеру”.
Как отмечается в объяснительной записке к данному постановлению, этот ракетный крейсер заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.
С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для потребностей Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекращено.
В настоящее время государственным предприятием “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” осуществляется содержание ракетного крейсера.
На данный момент разрабатывается вопрос поиска путей дальнейшего использования недостроенного ракетного крейсера, в частности, возможности его реализации.
В записке отмечается, что с учетом того, что достройка и принятие ракетного крейсера в состав ВМС Украины не предусматривается, считается целесообразным признать нецелесообразным, чтобы крейсер носил название “Украина”.
Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО назвал это “психологически непростым решение”. По его словам, с самого начала было понятно, что крейсер не будет в составе украинских ВМС. Он отметил, что за это время на содержание было “израсходовано более 100 миллионов гривен”.
Ряд народных депутатов заявили, что это решение необходимо, поскольку речь идет о продаже крейсера, поэтому слишком символично будет, если его будут продавать под названием “Украина”.