В Одессу пришла рекордная партия южноамериканского кокаина

В Одессе пограничники, сотрудники СБУ и таможни во время досмотра контейнеров в порту, доставленных из одной из стран Латинской Америки, обнаружили кокаин.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, уточнив, что «в товаросопроводительных документах на груз в контейнерах значился металлолом, а при их вскрытии досмотровая группа обнаружила рекордную партию белого порошка, заваренного в металл».

Экспресс-анализ показал, что найденный порошок – кокаин, объем партии наркотика не разглашается. Сейчас предпринимаются меры для привлечения к ответственности людей, причастных к контрабанде наркотиков.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Одесском порту было задержано судно, перевозившее более 150 килограммов кокаина.