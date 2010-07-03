Правительство согласовало с МВФ программу сотрудничества
15:49, 03 июля 2010Общество
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На следующие 2,5 года
Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, программа подлежит утверждению менеджментом и Советом директоров МВФ.
Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.
Как отмечается в сообщении, выполнение соглашения “стенд-бай” с Международным валютным фондом позволит Украине обеспечить социально-экономическую стабильность и развитие в условиях выхода из кризиса и проведения масштабных структурных преобразований в экономике и общественных отношениях.
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