Правительство согласовало с МВФ программу сотрудничества

Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, программа подлежит утверждению менеджментом и Советом директоров МВФ.

Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

Как отмечается в сообщении, выполнение соглашения “стенд-бай” с Международным валютным фондом позволит Украине обеспечить социально-экономическую стабильность и развитие в условиях выхода из кризиса и проведения масштабных структурных преобразований в экономике и общественных отношениях.