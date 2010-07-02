«Мертвые души» получили в собственность 50 га земли на Ривненщине

Прокуратура Ривненской области передала в суд уголовное дело по обвинению председателя одного из сельских советов Корецкого района, оформившего в частную собственность на 15 умерших лиц земельные участки общей площадью 50 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, дело было возбуждено согласно ч. 1 ст. 364 и ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Следствием было установлено, что чиновник составил в интересах третьего лица заведомо ложный протокол общего собрания владельцев земельных паев и внес в список владельцев сертификатов на право получения земли 15 лиц, которые считаются умершими. Таким образом, на основании настоящих документов «умерших душ» он получил право оформления земельных участков в частную собственность общей площадью 50 га.