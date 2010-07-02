В Киеве начал сезон речной трамвай

В Киеве с сегодняшнего дня начал сезонную работу речной трамвай.

Открыт маршрут № 1, соединяющий Оболонь с Почтовой площадью, на котором введена в строй еще одна остановка - причал "Наводницкий парк".

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии маршрута принял участие заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

“В прошлом году уже действовал такой речной трамвай. Показал свою эффективность. Перевезены 14 тыс. пассажиров, из них 3 тыс. – льготных, которых бесплатно перевозили. В этом году тоже будут перевозиться бесплатно льготные категории населения”, - отметил А.МАЗУРЧАК.

По его словам, в дальнейшем КП “Плесо” и частные перевозчики, задействованные в этом проекте, имеют возможность расширять маршруты перевозок вдоль берегов Днепра, но для этого нужно, чтобы был пассажиропоток. А.МАЗУРЧАК считает, что этот вид транспорта должен понравиться киевлянам и стать популярным, в то же время на сегодняшний день он является больше социальным, чем коммерческим.

“Это пример публично-частного партнерства, когда и частные структуры, и коммунальное предприятие занимаются этим. И видимо это нужно тиражировать и расширять в другие сферы в Киеве”, - отметил он.

Представитель руководства города добавил, что в этом году стоимость проезда на речном трамвае составляет 15 грн., тогда как в прошлом году это было 20 грн.

По информации гендиректора КП «Плесо» Евгения АНИСИМОВА, предполагается, что инвалиды и дети до 7 лет будут перевозиться бесплатно, а пенсионеры – по льготной цене, составляющей 5 грн.

Руководитель “Плесо” также рассказал, что в перспективе на этот год – открытие еще одной станции — "Гидропарк". Пока предусмотрено, что будут курсировать трамваи в вечернее время, но если транспорт станет популярным, будут восстановлены и утренние маршруты.

Е.АНИСИМОВ отметил, что ни одной копейки из бюджета столицы на проект не было израсходовано.

Согласно расписанию, в 18.00 судно будет отправляться с причала № 7 “Почтовая площадь” и за полчаса будет прибывать на “Березняки”, а через 10 минут - в “Наводницкий парк”. В 19.00 трамвайчик будет отчаливать на Почтовую площадь. В направлении “Оболони” с седьмого причала речной трамвай будет отбывать в 19.30.