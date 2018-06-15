20 миллиардов долларов на экономическую экспансию

Россияне вырываются в лидеры в банковской системе Украины Украинское правительство намерено продать банки, национализированные в прошлом году. Хотя схема продажи окончательно не согласована, представители органов власти надеются, что покупателями выступят россияне. До сих пор российский капитал, располагая в Украине 11 банками, занимал относительно скромное место в банковской системе страны. Однако прогнозируемый уход с рынка западных финансовых структур и масштабные планы правительств Украины и России по промышленной кооперации могут усилить позиции российского капитала.

На начало лета в Украине было зарегистрировано 176 банков, из которых 51 принадлежит иностранным структурам. По размеру активов на текущий год российские Альфа-банк, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку) и ВТБ Банк (собственность российского Внешторгбанка) входят в десятку крупнейших. Другие финучреждения с российским капиталом, в числе которых и дочерний банк Сбербанка РФ, до сих пор существенно отставали от лидеров. Зато западные банковские структуры, активно завоевывающие украинский рынок до 2007 года, ранее прочно обосновались в верхней части списка крупнейших.

Ситуация стала меняться летом прошлого года, когда, как считается, банковская система Украины достигла дна кризиса. Правительство Юлии Тимошенко, пытаясь не допустить краха, приняло политическое решение о рекапитализации ряда структур. В итоге Нацбанк Украины ввел временные администрации в 25 коммерческих банках, лишь пять из которых успешно преодолели кризисные явления. Спасение банков проходило, в частности, по такой схеме: Минфин выпустил и зачислил в уставные капиталы утвержденных правительством проблемных банков облигации внутреннего государственного займа, которые затем были выкуплены Нацбанком.

Примером успешной рекапитализации считаются РодовидБанк, Укргазбанк и банк «Киев». Их спасение обошлось государству, по официальным данным, примерно в 2 млрд. долл. В итоге правительство стало фактическим собственником трех структур: государству принадлежит в Укргазбанке 87,7% акций, в «Киеве» – 99,93%, в РодовидБанке – 99,99%. Хотя Юлия Тимошенко собиралась присоединить эту тройку к нескольким существующим и успешно работающим государственным банкам, однако эта идея не была осуществлена. Эксперты отмечают, что национализированные структуры только внешне выглядят стабильными, по итогам прошлого года на их долю пришлось около 30% убытков банковской системы Украины. Попытка государства продолжать поддерживать новое хозяйство на плаву обернулась бы непозволительными расходами госбюджета.

На этом сделал акцент и главный кредитор Украины – Международный валютный фонд, который потребовал от власти избавиться от проблемной собственности. Еще в марте вице-премьер Сергей Тигипко сообщил, что правительство планирует продажу Укргазбанка, РодовидБанка и «Киева». Он пояснил, что ставится задача если не заработать на сделке, то хотя бы вернуть в госбюджет средства, потраченные на рекапитализацию. Впрочем, отраслевые аналитики скептически оценили подобные планы, отметив, что инвесторы не только перестали интересоваться покупкой украинских банков, но, опасаясь второй волны кризиса, пытаются продать принадлежащие им структуры. В СМИ то и дело появляется, а затем опровергается информация о покупке-продаже банков, принадлежащих западным инвесторам.

Поясняя ситуацию, один из чиновников сказал, что работа коммерческих банков в Украине остается убыточной, а доля проблемных кредитов, достигая в отдельных финучреждениях 30%, является рекордной в Европе. При этом он отметил, что кризис позволил набрать вес российским банкам: «Если до кризиса россияне занимали скромное место, концентрируясь в основном на обслуживании операций, связанных с работой крупного российского бизнеса в Украине, то сейчас ситуация меняется. С одной стороны, количество таких операций и масштаб экономического взаимодействия между Украиной и РФ стремительно увеличатся благодаря готовящимся совместным проектам. С другой стороны, россияне расширяют границы своей деятельности, завоевывая место основного кредитора в Украине».

Данные открытых источников подтверждают слова чиновника: если на начало 2009 года российские банки выдали около 10% кредитов украинским юридическим лицам, то через год увеличили долю почти до 15%, а за первое полугодие текущего года нарастили объемы кредитования еще примерно на 5%. Самыми активными кредиторами выступали ВТБ Банк и Проминвестбанк.

Экономист Игорь Луценко отметил, что деятельность россиян на банковском рынке Украины имеет политическую поддержку. «По моим данным, банковские структуры, аффилированные с российским правительством, располагают огромным бюджетом – на уровне 15–20 миллиардов долларов, – который может быть использован в процессе украинско-российской экономической интеграции. Проще говоря, россияне сейчас заинтересованы в покупке всех украинских активов более или менее приличного качества почти в любой отрасли, а том числе в банковской сфере», – сказал эксперт.

О том, что российский капитал намерен занять лидирующие позиции в Украине, заявил и один из сотрудников Фонда госимущества (ФГИ). Он отметил, что при продаже первых трех национализированных банков украинская сторона делает ставку именно на российских покупателей. На прошлой неделе ФГИ обнародовал свои предложения относительно процедуры продажи. Речь шла о проведении открытых аукционов. Хотя другие государственные ведомства Украины не исключают продажи акций на биржах.

Татьяна Ивженко, «Независимая газета» (РФ)