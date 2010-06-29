Мошенник назвался подчиненным Левочкина и накосил миллион долларов

В Киеве задержан мошенник, который, называясь высокопоставленным должностным лицом Администрации Президента, обманул граждан на сумму свыше 1 млн. 200 тыс. дол. и 250 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, в конце декабря прошлого года к стражам порядка обратился гражданин с заявлением, что его обманул неизвестный. Во время осуществления оперативно-розыскных мероприятий личность незнакомца была установлена, а недавно его с порцией кокаина задержали работники столичного отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков.

В результате дальнейшей отработки задержанного выяснилось, что именно он причастен к мошенническим махинациям, которых установлено 11 эпизодов.

Как отметили в милицейском Главке, в частности, мошенник обещал своим жертвам за определенное вознаграждение решить вопрос с приобретением дорогих конфискованных автомобилей, земельных участков, недвижимости в Киеве и области, трудоустройство на престижные должности. В том числе за 10 тыс. долларов он пообещал одному человеку трудоустроить его на хорошую должность в Администрации Президента Украины.

Теперь установлено, что этот человек обманул доверчивых граждан на сумму 1 млн. 294 тыс. 800 долларов и 250 тыс. грн. В отношении него возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса.