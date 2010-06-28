Участники Всеукраинского фестиваля духовых оркестров (список)

Ко Дню Конституции Украины в городе Сумы 27-28 июня 2010 года пройдет ХI Всеукраинский фестиваль «Сурмы Украины», который раньше носил название «Сурмы Конституции».

Как сообщила УНИАН начальник отдела культуры и туризма Сумского городского совета Наталия ЦИБУЛЬСКАЯ, в фестивале принимают участие 14 коллективов.

Среди них – оркестр пожарной части общины Горная Стубица (Хорватия), образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Украины (г. Киев), оркестр Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (г. Винница), оркестр Центра военно-музыкального искусства штаба Западного оперативного командования (г. Львов), оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС Украины (г. Севастополь), народный оркестр ударных инструментов «Киянки» (г. Киев), военный оркестр 27-го реактивного артиллерийского полка (г. Сумы), эстрадный оркестр ГУМВД Украины в Сумской области, народный духовой оркестр Сумского высшего училища искусств и культуры имени Дмитрия Бортнянского, образцовый детский духовой оркестр «Виртуозы «Импульса» Дома культуры казенного завода «Импульс» (г. Шостка), коллективы из Кировограда, Одессы и др.

Общее количество участников фестиваля - 641 человек. Организаторы обещают яркое и неповторимое шоу высокого уровня и парад.

«География и палитра фестиваля в этом году будет не менее яркой, чем в предыдущие годы. Мы привлекли сумских артистов в участие в шоу-программах, объединили выступления военных оркестров с парадом невест. Поскольку 27 июня эти мероприятия совпадают по времени с Днем молодежи, то в конце шоу-программы мы планируем устроить дискотеку», – рассказала Н.ЦИБУЛЬСКАЯ.

Духовые оркестры будут развлекать сумчан на площадях, улицах и в скверах города, а в областном Театре драмы и музыкальной комедии имени Михаила Щепкина состоится праздничный концерт. Торжественное закрытие фестиваля пройдет 28 июня на стадионе «Юбилейный», где участники продемонстрируют свой уровень оркестрового искусства, удачно соединяя музыкальные композиции с танцевальными элементами национального колорита.

По словам Н.ЦИБУЛЬСКОЙ, в городском бюджете на организацию и проведение фестиваля предусмотрены 285 тысяч гривен.