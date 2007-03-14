Нефтегаз намерен развивать зарубежные проекты

НАК «Нафтогаз Украины» планирует развивать зарубежные проекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаза Украины» Евгений БАКУЛИН сегодня на пресс-конференции в Лондоне в рамках Украинского энергетического саммита.

«Мы не отказываемся от зарубежных проектов, они для нас выгодны и перспективны», - сказал Е.БАКУЛИН. При этом он добавил, что компания планирует возобновить деятельность в Египте, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Украина выиграла тендер на разработку месторождения нефти и газа в Египте. Начло работ – январь 2007 года.

«Впервые в истории Украины мы получили возможность разрабатывать месторождение нефти и газа за рубежом. Согласно расчетам, первый миллион нефти мы получим приблизительно через 3 года», - сказал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. Он уточнил, что согласно условиям тендера, срок реализации проект составляет 27 лет.