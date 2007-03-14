”Теневая” торговля машинами привела к убийству... 5 лет назад

Работники Управления борьбы с организованной преступностью УМВС в Кировоградской области совместно с киевскими коллегами задержали в столице 32-летнего полтавчанина по подозрению в убийстве пятилетней давности.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей управления МВД Кировоградской области, пять лет назад во время сельскохозяйственных работ на поле местного общества был обнаружен труп мужчины, предпринимателя из Кременчуга. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть наступила от огнестрельного ранения.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый работал у пострадавшего, занимаясь незаконной продажей автомобилей и запасных частей к ним. Бизнес пошел неудачно, и у владельца возникла необходимость выплатить большую сумму долга. Возместить часть денег он требовал от своего работника, который в качестве аргумента несогласия использовал оружие. Осознавая тяжесть совершенного преступления, мужчина сообщил семье, что едет на заработки, а сам поселился в столице, работая таксистом.

По информации УМВД в Кировоградской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства убийства, следствие продолжается.