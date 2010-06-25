«Ступени к Небу» изменят автобусные маршруты на земле

28 июня в Киеве в связи с проведением в центре города Международного фестиваля «Ступени к Небу» временно будут изменены маршруты движения автобусов №№24 и 62.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс», автобусы №24 будут курсировать по маршруту: Музей ВОВ – улица Мазепы – улица Грушевского – стадион «Динамо»; автобусы №62 будут осуществлять перевозку пассажиров по маршруту: «Ботанический сад – улица Бастионная – бульвар Леси Украинки – улица Кутузова – улица Московская – улица Грушевского – стадион «Динамо».

Как сообщал УНИАН, в Киеве 28 июня будет перекрыто движение транспорта на Европейской площади в связи с проведением фестиваля «Ступени к Небу».

Предусмотрено перекрытие движения на Европейской площади (от Петровской аллеи до улицы Михайловская) с 03.00 28 июня до 05.00 29 июня.

Фестиваль «Ступени к Небу» будет проводиться в понедельник возле Украинского дома с 20.00 до 23.00.