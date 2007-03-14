Украина начинает поставки угля в Болгарию

Украина с апреля начнет экспорт угля в Болгарию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в среду министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ.

По его словам, в апреле планируется поставить в Болгарию первые 100 тыс. тонн угольной продукции.

"После пробной партии объемы поставок возрастут до 130-150 тыс. т в месяц", - сказал министр, отметив при этом, что в период спада спроса на угольную продукцию на внутреннем рынке (весной-летом) Болгария может закупить в Украине около 800 тыс. т угля.

В этой связи министр отметил, что объемы экспорта не отразятся на балансе угля Украины, так как добычу этой продукции в 2007 г. планируется увеличить на 2,7 млн. тонн. По итогам двух месяцев - угольные предприятия справляются с планом.

С.ТУЛУБ не уточнил цену по которой украинский уголь будет экспортироваться в Болгарию, отметив что поставки будут осуществляться на условиях 100% предоплаты по «взаимовыгодной цене».

Как сообщалось, в ходе визита С.ТУЛУБА в Болгарию в феврале 2007 г. обсуждалась возможность увеличения поставок украинского угля.

Болгария намерена увеличить импорт энергетического угля в 2007 г по сравнению с 2006 г на 73,9% - до 4 млн. тонн в связи с увеличением доли ТЭС в энергобалансе после остановки в конце декабря 2006 г. двух энергоблоков АЭС "Козлодуй".

В Минуглепроме считают, что, поскольку в летний период на рынке Украины, как правило, складывается

ситуативный профицит угля именно группы АШ, которая интересует болгарских энергетиков, то это позволяет планировать определенные объемы экспорта в этот период со следующим наполнением внутреннего баланса

за счет увеличения добычи угля.

По данным Минуглепрома, Украина сократила экспорт угольной продукции в Болгарию на 40,7% (727 тыс. 923 тонн) - до 1 млн. 58,2 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Болгария в ответ на требования ЕС остановила работу 2-х из 6-ти энергоблоков своей первой и единственной АЭС «Козлодуй» в апреле 2006 года. Вместе с этим, Болгария заявила, что по результатам 21 проверки экспертами МАГАТЭ на энергоблоках АЭС «Козлодуй» не обнаружено ни одного отступления от стандартов и норм этой международной организации.

Доля АЭС «Козлодуй», построенной при техническом содействии СССР, в энергоснабжении Болгарии составляет 41,6%.